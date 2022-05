A cura di Gilda Riga

E’ già partito il toto-opinionisti in vista della settima edizione del Grande Fratello Vip.

In seguito all’addio di Sonia Bruganelli, che ha già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza, e di Adriana Volpe, Alfonso Signorini si è messo alla ricerca dei possibili sostituti. A tal proposito, Dagospia ha già fornito alcune indiscrezioni: “A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione, ma si cercano anche due nuove opinioniste. Non saranno della partita Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Chi prenderà il loro posto? Si prova ad alzare il livello”.

Sempre secondo Dagospia, i possibili sostituti della moglie di Paolo Bonolis e della conduttrice trentina, potrebbero essere Cristiano Malgioglio e Amanda Lear: “A Mediaset gira una voce, che se confermata sarebbe una bomba: come opinionisti del Grande Fratello Vip potrebbero esserci Cristiano Malgioglio e Amanda Lear. Ricordiamo che Malgioglio ha scritto canzoni per la Lear, tra cui la scandalosa Ho fatto l’amore con me”.

Cristiano Malgioglio e Amanda Lear nuovi opinionisti

Se l’indiscrezione lanciata da Dagospia dovesse trovare fondamento, per Malgioglio si tratterebbe di un ritorno. Infatti è stato opinionista già in passate edizioni condotte da Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso. La Lear, invece, era stata contattata da Ilary Blasi per fare da opinionista nell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Accordo saltato a causa delle richieste economiche piuttosto esose avanzate della cantante.

Cristiano Malgioglio ed Amanda Lear potrebbero dunque approdare alla corte di Alfonso Signorini, che ha tutta l’intenzione di alzare il livello in vista della prossima edizione del reality show. L’obiettivo del conduttore è soprattutto quello di garantire la presenza in studio di personaggi che seguano realmente le vicende e le dinamiche che si svilupperanno all’interno della Casa, e che ne siano coinvolti a pieno titolo.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da TVBlog, la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe andare in onda il prossimo 19 settembre in prima serata su Canale 5.

