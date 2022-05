A cura di Benedetta Esposito

Il programma della Rai Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero, è ormai in soffitta e già si sta lavorando per il nuovo, che debutterà a settembre di quest''anno.

Intanto, siamo sempre più vicini alla stagione estiva che come per noi rappresenta tempo di vacanza, mare e riposo, così anche per attori, conduttori, personaggi famosi e programmi televisivi.

Nei mesi più caldi dell’anno, le emittenti trasmettono, generalmente repliche di fiction e serie tv, per dare anche occasione a tutti coloro che durante i mesi più freddi, causa lavoro ed altri impegni, hanno perso delle puntate o addirittura uno sceneggiato intero, di recuperare. A settembre, si riparte poi, riposati e carichi per godersi, magari, una nuova stagione del programma che ci è piaciuto tanto e che, fermandosi sul più bello, ci ha lasciato pieni di domande, dubbi e curiosità.

Il nuovo programma che sostituirà Detto Fatto è Nei tuoi panni, condotto da Mia Ceran

Ma settembre, sempre parlando di ambito televisivo, è anche il mese dei programmi nuovi. Uno di questi sarà Nei Tuoi Panni, che andrà a sostituire Detto Fatto, ormai finito a causa dell’addio della sua conduttrice Bianca Guaccero.

Lo show sarà condotto da Mia Ceran, giornalista e conduttrice televisiva, nota soprattutto per il programma Quelli che il Calcio. Durante le puntate verranno portate in scena persone comuni con i loro problemi che verranno analizzati e risolti anche grazie all’aiuto del pubblico da casa.

A proposito di Nei Tuoi Panni, molte delle notizie che si hanno in merito, sicuramente ci arrivano da Tv Blog, secondo cui, il programma inizierà a partire dal 12 settembre di quest’anno e verrà trasmesso su Rai2, ogni pomeriggio alle 17 circa, posizionandosi tra il nuovo varietà di Luigi Diaco, Bella Mà e le notizie parlamentari e sportive.

I problemi, a differenza delle persone, non vanno in vacanza, ma da settembre con questo nuovo programma non sarete più soli ad affrontarli.

