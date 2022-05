A cura di Gilda Riga

Alex Belli e Delia Duran al Festival del Cinema di Cannes.

I due ex gieffini hanno sfilato sul red carpet del Palais des Festivals et des Congrès della splendida località della Costa Azzurra, in occasione della 76esima edizione della kermesse che si svolge annualmente a maggio, e alla quale partecipano moltissime stelle del cinema e del mondo dello spettacolo.

Alex Belli e Delia Duran, che formano una delle coppie più chiacchierate e bollenti dell’universo social, hanno partecipato entrambi all’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Poco dopo il suo ingresso nella Casa, la modella venezuelana ha dato il ben servito ad Alex, per poi tornare in seguito sui propri passi.

La coppia non è nuova ai drammi “mediatici”, infatti nel 2019 non sono mancate le diatribe durante la partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island Vip, il reality sui sentimenti prodotto da Maria De Filippi. Ora tra i due sembra essere finalmente tornato il sereno, e hanno ritrovato la complicità di un tempo, anche sotto le lenzuola. Intervistati a Le Iene insieme ad Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, Alex e Delia ha partecipato ad un gioco a quiz ispirato alla notizia del singolare accordo prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due ex inquilini della Casa più spiata d’Italia hanno entrambi ammesso di essere attratti dal lato B l’uno dell’altra, e di prendere entrambi l’iniziativa. Delia ha detto di volerlo fare almeno dodici volte a settimana, con Alex che ha confermato che la venezuelana è una donna impegnativa da gestire sotto questo aspetto. I due hanno rivelato di aver praticato autoerotismo in presenza del rispettivo partner, e Delia ha rassicurato sul fatto che non ha mai dovuto fingere un lieto fine con Alex.

Alex Belli e Delia Duran al Festival del Cinema di Cannes: haters all'attacco

Come detto in apertura, i due ex gieffini hanno partecipato al Festival del Cinema di Cannes (la kermesse si concluderà il 28 maggio), e hanno condiviso su Instagram alcuni dei momenti più iconici della loro presenza sulla croisette. Tanti i commenti positivi di followers e fan ai post pubblicati da Alex e Delia, ma ovviamente non sono mancate le “stroncature” da parte degli haters: “Ci credono proprio, sono convinti al 100%”; “Ma la faccia del fotografo alle loro spalle che ride? Ha ragione, è un incubo questa coppia!”; “Ma il motivo della vostra presenza a Cannes?”; “Due pagliacci!”; “E cosa c’entrano questi due a Cannes?”; “Siete belli, ma che ci fate sul red carpet? Non è per i divi?”; “Il trionfo del narcisismo”.

Insomma, ad una parte del pubblico social proprio non è andata giù la presenza di Alex Belli e Delia Duran al Festival del Cinema di Cannes, con i detrattori della coppia che hanno giudicato la loro presenza in Costa Azzurra totalmente fuori contesto.

(foto Instagram)

