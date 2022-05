A cura di zara penna

Dopo il polverone e le polemiche degli ultimi giorni, Can Yaman è tornata nella sua amata Istanbul.

L’attore turco, dopo aver terminato le riprese di Viola come il mare, la serie tv girato con Francesca Chillemi che andrà in onda su Canale 5 il prossimo ottobre, ha vissuto settimane difficili a causa dell’ossessione di alcune sue fan nei suoi confronti. Un post pubblicato qualche giorno fa ha preoccupato non poco le followers: “Ho cercato di essere sempre riservato – ha scritto -, ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale. Vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso. Rilassiamoci. Spero possiamo trovare pace tutti quanti, perché io ne ho tanto bisogno. Vorrei dire a coloro che mi vogliono bene veramente: non vado via dall’Italia. State sereni. Il mio prossimo progetto è ambientato in Italia”.

Con quest’ultima frase Can ha tranquillizzato le tante fan italiane che si erano preoccupate per l’incolumità del loro beniamino. Yaman viene costantemente seguito in ogni suo spostamento, e a qualsiasi ora del giorno e della notte, con la sua abitazione romana che viene letteralmente presa d’assalto dalle ammiratrici. Questa circostanza ha di fatto costretto l’attore ad assumere la decisione di lasciare casa sua. Il fatto di essere sempre accomodante e disponibile con le fan, evidentemente non è servito, e alcune di esse hanno superato il limite. Insomma, si è trattato di un vero e proprio stalkeraggio ai danni dell’attore turco.

Can Yaman torna tra le braccia di...

Trascorso alcuni giorni dallo sfogo social, Can Yaman è tornato ad Istanbul, come si evince da alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram. La foto in aereo e la panoramica dall’alto non lasciano dubbi. E’ un altro scatto, però, a catturare l’attenzione delle fan: Can è tornato tra le braccia della sua amata mamma Guldem Yaman.

La madre stringe forte il suo “ragazzone”, e dall'espressione di Can traspare la voglia di affetto di cui sicuramente l’attore aveva bisogno in questo momento.

