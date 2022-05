A cura di zara penna

Rai: ex concorrenti di Grande Fratello a Tale Quale show di Carlo Conti.

Nuovo colpaccio di Carlo Conti. L’indiscrezione arriva dal sito TvBlog.

Nella nuova edizione di Tale e Quale show di Rai 1 arrivano nuovi concorrenti dal Grande Fratello vip.

Già anni addietro Carlo Conti scelse per il suo show due ex inquilini della casa, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.

I provini per il nuovo cast di Tale e Quale show inizieranno a giugno, ma già circolano nomi, come quello delle tre principesse Selassiè, che gareggeranno come unico concorrente e il nome di Katia Ricciarelli.

Ovviamente le indiscrezioni lanciate da TvBlog dovranno essere poi confermate dal comunicato Rai.

Le tre principesse, però, in questi giorni stanno mostrando sui social le loro lezioni di canto.

Tra i loro hobby infatti c’è la musica. Le Selassiè in questi giorni, parlando con i loro fan hanno più volte spiegato che ci saranno dei progetti per i prossimi mesi e hanno anticipato che giugno, sarà un mese decisivo per alcune notizie importanti. Questo annuncio è bastato per capire che lo scoop di TvBlog possa essere veritiero.

La Ricciarelli, invece, terminata l’esperienza con Alfonso Signorini sulla Mediaset, si dichiara pronta per una nuova esperienza televisiva, ma questa volta in casa Rai.

Personaggi forti che hanno caratterizzato sicuramente il Grande Fratello 2021.

Le Selassiè in particolare hanno fatto assai discutere sia per il loro modo di fare sia per la love story tra Lulù e Manuel Bortuzzo.

I due sono stati per un po' insieme ma poi l’amore è giunto al capolinea. Sembra anche che il giovane Manuel abbia già voltato pagino trovando in Giulia Ramatelli, una giovane nuotatrice, un nuovo amore.

Lulù al momento sembra essere single. La ragazza ha diverse volte dichiarato che ora la sua priorità è realizzarsi. Che Tale e Quale show sia l’inizio di una lunga carriera?

