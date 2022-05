A cura di Gilda Riga

Rocco Hunt, al secolo Rocco Pagliarulo, è uno dei rapper più apprezzati della scena musicale italiana.

Nasce a Salerno, nel quartiere di Pastena, nel 1994, e all’età di 11 anni inizia a muovere i primi passi del mondo dell’hip hop, partecipando a varie jam e gare di freestyle. Scelto lo pseudonimo Hunt MC, nel 2010 l’artista pubblica l’EP di debutto A’ music è speranz attraverso l’etichetta indipendente Dint Recordz. In seguito cambia il proprio pseudonimo in Rocco Hunt e nel 2001 pubblica sotto la Honiro Label il mixtape Spiraglio di periferia, contenente collaborazioni con Clementino e Ntò.

Nel 2013, Hunt firma per la major discografica Sony Music e pubblica Poeta Urbano, primo album ufficiale prodotto e anticipato dai singoli Io posso e Fammi vivere, rispettivamente pubblicati il 14 e 21 giugno. Nel 2014 partecipa alla 64esima edizione del Festival di Sanremo e vince la sezione “Nuove proposte” con il brano Nu juorno buono, prima vittoria di un brano hip hop nella storia del Festival.

Tifosissimo della Salernitana, Rocco Hunt ha festeggiato con i calciatori negli spogliatoi la permanenza dei granata in Serie A, e qualche giorno prima ha partecipato alla festa di addio al Napoli di Lorenzo Insigne, che dalla prossima stagione giocherà nella Major League Soccer con la maglia del Toronto FC.

Rocco Hunt, il figlio si fa male al braccio

Molto riservato per ciò che riguarda la sua vita privata, il 28enne rapper ha una relazione con Ada, conosciuta durante gli anni dell’adolescenza, che nel 2017 ha dato alla luce il loro primo figlio Giovanni. Ed è proprio il piccolo di casa Hunt ad aver fatto prendere un bello spavento ai genitori. A spiegare l’accaduto è lo stesso Rocco sul suo profilo Instagram: “Ammetto che per un attimo mi si è gelato il sangue (se avete dei figli potete capirmi), ma so che ogni caduta ti renderà più forte. Ti amiamo tanto!”. Il piccolo Giovanni, come si vede dagli scatti postati sul social dal papà, si è infortunato al braccio e ha subito una vistosa ingessatura.

Tantissimi i messaggi di affetto da parte di fan e followers dell’artista campano, che hanno voluto mostrare la propria vicinanza al piccolo e alla sua famiglia.

