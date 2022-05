A cura di zara penna

Emma Marrone, l’ex di Amici di Maria De Filippi, è tra le artiste più amate in Italia negli ultimi anni.

Molto attiva sui social, conta oltre cinque milioni di followers su Instagram. Ed è proprio sul suo profilo che l’artista ha annunciato ai fan di avere un piccolo problema di natura fisica, anche se fortunatamente nulla di grave.

“Non posso piegarmi nemmeno per spegnere le candeline”. L’artista ha una lombosciatalgia, un’infiammazione del nervo sciatico che colpisce la schiena e una gamba, come la cantante ha spiegato nella sua stories. Le fan si sono immediatamente preoccupate, scrivendole migliaia di messaggi.

Il 25 maggio, Emma compie 38 anni. La sua carriera decennale vanta già molti successi: dischi di platino, sold out nei concerti, ospitate in diverse trasmissioni, e giudice sia ad Amici che ad in XFactor.

Sentimentalmente Emma ha avuto meno fortuna, come lei stessa ha dichiarato diverse volte. Stefano De Martino e Marco Bocci sono state le sue storie più importanti.

Emma Marrone e Maneskin: collaborazione all'orizzonte?

Di recente sembra essersi instaurato un bel rapporto tra Emma Marrone e Damiano dei Maneskin. I due si conoscono da un po’, entrambi condividono la passione per la musica, e l’anima rock li contraddistingue e li lega. Alcuni rumors parlano di una possibile collaborazione tra Emma Marrone e i Maneskin. Non si conoscono ancora i dettagli di questo progetto, ma le fan sono già in fermento, certe che dal binomio potrebbe scaturirne un enorme successo.

Intanto, sui social sono tantissimi gli auguri di buon compleanno che giungono ad Emma Marrone, una delle voci più belle d’Italia.

