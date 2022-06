A cura di zara penna

Giulia Stabile è stata la mattatrice assoluta dello storico talent show condotto da Belen Rodriguez, Tu si que vales.

La giovane ballerina ha vinto l’edizione 2020 di Amici, sfidando in finale il fidanzato Sangiovanni con cui tutt’ora vive una romantica storia d’amore.

Tu si que vales: addio a Giulia Stabile?

Proprio in queste ore, sulla pagina Instagram di Davide Maggio è stata riportata un’indiscrezione bomba che riguarda il futuro della talentuosa ballerina italo-spagnola. A quanto pare, Giulia non sarà più presente nello show in onda su Canale 5 condotto dalla show girl argentina.

Gli altri membri del cast dovrebbero essere confermati, a partire da Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara, fino ad arrivare alla giuria formata da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. La notizia al momento non è stata ancora confermata né dalla produzione del format né dalla diretta interessata Giulia Stabile. A quanto pare, tra i progetti della ballerina ci sarebbero alcuni show legati al mondo della danza.

Giulia, oltre ad avere una spiccata personalità, è uno dei talenti più luminosi della storia di Amici. La ragazza, inoltre, conta tantissimi followers che ogni giorno la seguono e la stimolano a perseverare nella disciplina che l’ha resa celebre. Ciò che appassiona le fan della Stabile, è anche la sua relazione con Sangiovanni, altro talento targato Amici.

Il giovane cantante, arrivato secondo nell’edizione 2020 del talent show di Maria De Filippi, è uno degli artisti più amati e seguiti del momento. Le sue canzoni stanno scalando le classifiche musicali, e in particolare il brano Farfalle è diventata una vera e propria hit.