A cura di Gilda Riga

E’ tempo di ferie per i Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez hanno raggiunto Ibiza insieme ai piccoli Leone e Vittoria, dando ufficialmente il via alle vacanze estive.

Jet privato e pizza, la royal couple dei social media ha raggiunto l’isola delle Baleari, destinazione sempre molto gradita alle celebrità italiane. E i follower non vedono l’ora di scoprire nuovi e divertenti contenuti che sicuramente verranno condivisi sui canali social dall’imprenditrice digitale e dal rapper, e che vedranno protagonisti indiscussi anche i loro figli, divenuti già da diverso tempo star del web.

Oltre che raggiungere mete estere, i Ferragnez amano scoprire anche le bellezze d’Italia. Lo scorso mese, Chiara e Fedez hanno soggiornato in un’esclusiva masseria ad Otranto, in Puglia, in occasione dell’esibizione del giudice di X Factor a Battiti Live insieme a Tananai e Mara Sattei. In seguito, l’imprenditrice digitale ha trascorso alcuni giorni di vacanza in compagnia dei suoi amici più cari in un lussuoso resort dell’isola di Idra, in Grecia. In seguito si è spostata a Saint Tropez, in Costa Azzurra, ed infine è stata la volta di Roma, dove la famiglia al completo ha fatto un tour della città visitandone i musei e i luoghi più iconici.

Adesso è tempo di ferie estive, e i Ferragnez hanno scelto di trascorrerle ad Ibiza. La location scelta si trova nella zona collinare dell’isola: si tratta di una mega villa extralusso con piscina avvolta dalla macchia mediterranea e pista da bowling, lontana il più possibile da occhi indiscreti. Già nell’estate 2018, Chiara Ferragni e Fedez avevano scelto l’isola delle Baleari come meta delle loro vacanze, ma questa volta la sistemazione scelta sembra essere molto più lussuosa e confortevole.

Il costo per l’affitto della villa? Non conosciamo ancora i dettagli in merito, ma di sicuro non è a buon mercato e accessibile alle tasche dei comuni mortali.