Debutta il 14 settembre su Disney Plus Turchia, Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo), la nuova serie tv in esclusiva sulla piattaforma digitale con protagonisti Demet Özdemir e Buğra Gülsoy.

Nella serata del 13 settembre si è svolto allo Swissotel The Bosphorus l’evento di lancio a cui hanno partecipato l’intero cast e diversi personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo. La location è davvero unica: si tratta di un hotel di lusso a cinque stelle situato nel centro di Istanbul, sulle rive europee del Bosforo. La struttura ricettiva è immersa in 65 acri di giardini storici con negozi di classe mondiale e vivace vita notturna nelle vicinanze, con servizi esclusivi e tecnologia all’avanguardia.

L’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno, che lo scorso 28 agosto si è sposata con il cantante Oğuzhan Koç, ha indossato per l’occasione un abito mozzafiato con una vistosa scollatura. Suo partner nella nuova serie l’attore Buğra Gülsoy, poco conosciuto in Italia ma molto famoso in Turchia, dove ha anche recitato nella dizi Azize al fianco di un’altra diva turca e regina di Instagram, Hande Erçel.

Dünyayla Benim Aramda: la trama

Ilkin è una giovane donna che lavora nelle pubbliche relazioni e possiede una società. E’ fidanzata con Tolga, con il quale ha relazione passionale e coinvolgente. Ilkin vuole mettere alla prova l’amore del suo compagno, e architetta un piano chiedendo alla sua migliore amica di essere complice. Parte, quindi, un gioco sui social network fatto di tantissimi intrighi e colpi di scena che coinvolgeranno i telespettatori.

Nel cast, oltre a Demet Özdemir e Buğra Gülsoy, ci sono anche Melisa Dongel, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Ali Yoğurtçuoğlu e Zerrin Tekindor.