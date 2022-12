Dana Saber sin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip è salita agli “onori della cronaca” per aver litigato in pochissimo tempo con buona parte dei coinquilini. La modella italo-marocchina, inoltre, si è resa protagonista per le sue affermazioni sul premier russo Vladimir Putin, definendolo “il suo uomo ideale”, e per aver detto di aver visto un demone con la faccia da mucca in camera da letto. Insomma, Dana sa come guadagnarsi le clip, su questo non c’è dubbio.

La Saber è stata anche protagonista di alcuni scatti mentre baciava Dayane Mello per le vie di Milano, e dopo la puntata di ieri sera, la vippona ha raccontato la sua verità proprio su quel bacio.

Bacio saffico con Dayane Mello: Dana Saber rompe il silenzio

Come riportato da biccy.it, nella notte Dana si è confidata con Edoardo Donnamaria e Davide Donadei, svelando loro che quei baci saffici erano fasulli, creati ad arte per il pubblico omosessuale: “Lei l’ha fatto all’improvviso senza avvertirmi, e non è stato bello. Sì, è successo tutto davanti ai fotografi, e mi sono arrabbiata con lei. Dayane prima che entrassi qui mi ha chiamato dicendomi ‘Ti prego se vai devi dire che è vera quella cosa’. Io non l’ho fatta davvero quella cosa. Stavamo uscendo da un pranzo e lei da un momento all’altro ha deciso di fare questa cosa per fare gossip. Io sono stata al gioco per non metterla in difficoltà in pubblico. Ma poi in privato mi sono risentita. Sì, mi sono arrabbiata e le ho detto che non doveva farlo senza dirmelo prima.

Mi ha chiesto ‘Dì che è vera quella cosa, poi così ti prendi il pubblico lesbo”.

E ancora: “Adesso dice che si dissocia, perché io non sono stata al suo gioco. Io non confermo una cosa non vera! Dico la verità. Non faccio figuracce con i telespettatori. Palese che fosse una cosa fake e fintissima. Io non voglio solo diventare famosa, ma creare qualcosa. Se proprio voleva fare una paparazzata fake almeno doveva avvisarmi e le avrei detto di no. Io lì potevo spintonarla, spingerla via o assecondarla per non farle fare una figuraccia in pubblico. Potevo smascherarla in diretta, ma non mi hanno dato la parola. Poi lei ha detto ‘Mi dissocio’, non era nemmeno il contesto giusto per tirare fuori l’argomento, ma arriverà il momento”.