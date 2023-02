Le ore che hanno preceduto la puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 27 febbraio, sono state caratterizzate dal durissimo scontro tra Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria. All’indomani dell’accaduto, l’imprenditore veneto si sfoga parlando delle tensioni con il suo coinquilino, accusandolo di essere immaturo e molto provocatorio nei suoi confronti.

Il volto di Forum, durante la diretta, lo aveva accusato di essere uno dei concorrenti più “rosiconi” della Casa, scatenando così tra loro un nuovo diverbio. La tensione, inoltre, è salita alle stelle anche a causa di un commento dell’ex tronista che, dopo aver visto la clip di Edoardo con Nicole Murgia, lo definiva irrispettosi nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Daniele si mostra molto contrariato nei confronti di Donnamaria. Lui dichiara di averlo sempre visto come un ottimo amico e una persona di cui potersi fidare, ma che tale stima e affetto, dal suo punto di vista, non è mai stata ricambiata. “A lui di me non frega niente”, aveva detto Dal Moro in puntata rivolgendosi allo speaker radiofonico.

Daniele racconta che nonostante i diverbi, lui non ha nulla di personale nei confronti di Edoardo: “Non lo prendo mica di mira”, puntualizza, mettendo le cose in chiaro, ma ci tiene a dire che aveva bisogno di sfogare la sua visione per evitare che la situazione tra loro potesse arrivare ad un punto di non ritorno. I due riusciranno a chiarire, oppure il loro rapporto è irrimediabilmente compromesso?