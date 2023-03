Iva Zanicchi a Il Cantante Mascherato: scatta la protesta sui social.

Pronto ai nastri di partenza Il Cantante Mascherato 2023, condotto da Milly Carlucci.

La quarta edizione del programma inizierà sabato 18 marzo in prima serata e sarà piena di novità. La prima, è il cambio del giorno di messa in onda: non più il venerdì bensì il sabato. La seconda novità attiene alla composizione della giuria. Infatti ci saranno due nuovi ingressi. Al posto di Arisa e Caterina Balivo, subentrano Serena Bortone e Christian De Sica. Mentre saranno riconfermati Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Iva Zanicchi, che nella scorsa edizione ha preso parte a poche puntate dello show.

Ma le novità non finiscono qui. In ciascuna delle sei puntate dello show sarà presente un ospite, ovvero il “mascherato per una notte” che si esibirà sotto una maschera a forma di cuore con una corona. Per scoprire l’identità del personaggio mascherato Milly Carlucci fornirà cinque indizi, ossia cinque nomi di personaggi che potrebbero nascondersi sotto al cuore.

Scoppiano le polemiche per la presenza di Iva Zanicchi a Il Cantante Mascherato

Intanto ieri, domenica 12 marzo, Milly Carlucci, insieme ai cinque giudici, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. E subito dopo ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video ed un post della sua partecipazione al talk show. Apriti cielo. Molte lettrici hanno subissato di messaggi la “povera” Carlucci per la presenza tra i giudici di Iva Zanicchi.

“Non guarderò questa trasmissione perché per me è inaccettabile che la Rai faccia delle trasmissioni con una donna becera e volgare come la Zanicchi. Vergogna!!!”, scrive Gaia. “Oggi appena ho visto la Zanicchi ho cambiato canale, e quest'anno non vedrò neanche il programma, tra la Bortone e Zanicchi, no no per carità!”, ribatte Giovanna. “Signora Carlucci ma è possibile che ci ripropone la Zanicchi e le sue volgarità con cui si è presentata anche oggi a domenica in? Allora le piace proprio la tv trash, ma anche basta! Non la guarderò”, scrive Patti. C’è poi chi rimpiange Caterina Balivo: “Ci dovremo subire quella simpaticona di Iva. Sinceramente mi dispiace per la Balivo. Una a modo, educata, professionale”.

Insomma, in quasi tutti i messaggi compare il nome di Iva Zanicchi. Odio e amore nei confronti di una cantante che sta sulla cresta dell’onda da oltre 50 anni?