Dopo la scelta di Federico Nicotera, che ha lasciato Uomini e Donne con Carola Carpanelli, i fan del dating show condotto da Maria De Filippi ora attendono che anche Lavinia Mauro faccia lo stesso.

D’altronde, la Marchesa ha trascorso diverso tempo a discutere con un corteggiatore, Alessio Corvino, mentre l’altro, Alessio Campoli, è arrivato solo in un secondo momento e per volere della stessa tronista. Ecco perché i tempi si sono allungati così come l’indecisione di Lavinia.

Nel corso delle ultime puntate, i due corteggiatori si sentivano sempre attaccati dalla tronista, e non riuscivano a manifestarle apertamente i loro sentimenti. Dal canto suo, la Mauro ha sempre sottolineato di non sentirsi desiderata e corteggiata come invece avrebbe voluto. Poi, con il passare del tempo, i due Alessio hanno espresso apertamente alla ragazza il loro interesse, e hanno iniziato a corteggiarla molto di più. Ma arrivati a questa fase del percorso, la tronista si è finalmente chiarita le idee? Chi sceglierà tra Alessio Corvino e Alessio Campoli?

Scelta di Lavinia Mauro: spuntano le possibili date

Durante le registrazioni del 18 e 19 marzo, Lavinia Mauro ha rivelato di essere prossima alla scelta. Tuttavia, dopo che Alessio Corvino non si è presentato in studio, la tronista è rimasta con un unico corteggiatore. La tronista ha aggiunto di non avere alcuna intenzione di andare a cercarlo, e se vorrà tornare dovrà essere lui ad andare da lei e chiederle scusa per quanto accaduto.

Tornando alla scelta di Lavinia Mauro, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la Marchesa potrebbe scegliere nelle prossime registrazioni previste per sabato 25 e domenica 26 marzo. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti al riguardo.