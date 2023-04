Ieri, sabato 15 marzo, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Come sempre, a svelare le anticipazioni ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram.

Ma prima un rapido recap. Nelle ultime puntate andate in onda, Nicole Santinelli si è scontrata più volte con Roberta Di Padua. Lo scontro tra la tronista e la dama del Trono Over è degenerato, in particolare, nel corso dell’ultima puntata, quando una frase di Nicole ha fatto infuriare Roberta, che è arrivata persino a minacciarla di volerla querelare.

“Non ho dimenticato cosa mi è stato detto. Lei nella sua maniera sottile mi ha detto quella frase che non mi è scesa alla quale poi ne risponderà perché lo ha fatto pubblicamente. Quando mi ha detto che da me ci vengono solo per una sera. Vediamo cosa succede. Deve prendersi la responsabilità di ciò che dice, non si dà mai della poco di buono a una donna”, le parole della Di Padua.

Le anticipazioni della registrazione del 15 aprile

Nella registrazione di ieri, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi ha innanzitutto raccontato gli ultimi avvenimenti delle esterne di Nicole Santinelli con i corteggiatori Andrea e Carlo. Durante la settimana, la tronista ha fatto due esterne, una con Andrea, con il quale non si è baciata, e l’altra con Carlo, durante la quale, invece, è scattato il bacio. Mentre Nicole stava raccontando le sue impressioni, è intervenuta Roberta Di Padua. La dama, provocando la tronista, ha affermato che secondo lei l’esterna con Carlo è stata “sensata” solo perché è stato il corteggiatore a portare dei contenuti, e che la Santinelli si troverebbe nel programma solo per baciare i ragazzi. Nicole ha espresso il desiderio di ballare con Andrea, ma quest’ultimo si è rifiutato. L’altro corteggiatore, Carlo, invece, ha detto che avrebbe ballato con la tronista anche se non era stato scelto.