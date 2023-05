Hande Ercel è la celebrità turca più discussa e cliccata sui social insieme a Demet Ozdemir, che sta affrontando il divorzio con l’ormai ex marito Oguzhan Koc. La protagonista dell’amatissima serie Love is in the air, nella quale ha recitato al fianco del suo ex fidanzato Kerem Bursin, ha regalato ai suoi oltre 30 milioni di follower tantissime novità. Scopriamole insieme.

Hande Ercel, in questi giorni, ha iniziato ufficialmente le riprese di Iki Yabanci, nuova serie turca che andrà in onda nel 2023. Ma non è l’unica novità riguardante l’attrice e modella. Hande, infatti, è tornata a “volare” nuovamente sui social, in particolare su Twitter e Instagram. La diva turca ha pubblicato il nuovo video firmato Nocturne, il prestigioso brand di fashion, per il quale la Ercel è il volto ufficiale.

La nuova campagna ha il titolo “A summer scenario”, e ovviamente la clip non è passata inosservata sui social, dove l’attrice e modella regna incontrastata. I suoi fan sono andati letteralmente fuori di testa, dedicando tantissimi post alla loro beniamina.

Nelle ultime ore, l’hashtag #NoctureXHandeErcel è arrivato a oltre centomila tweets, numero che è destinato a salire nei prossimi giorni. Con ogni probabilità, il video supererà abbondantemente il milione di mi piace. Dunque, ancora una volta, la campagna con protagonista Hande Ercel è stata un successo.