Antonella Fiordelisi, durante la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, nonostante le critiche ricevute, è riuscita a conquistarsi un nutrito gruppo di fan in tutta Italia, che continuano a sostenere lei e Edoardo Donnamaria, anche adesso che il reality show è terminato.

Lo scorso weekend, l’influencer campana, che ha lanciato la sua prima capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, è stata ospite, insieme al fidanzato, di FGM04 al Rimini Wellness, dove è stata accolta da tantissimi suoi sostenitori, che portavano al collo e al polso proprio i gioielli creati da Antonella. Non solo entusiasmo, però, ma anche qualche piccola polemica.

La Fiordelisi e Donnamaria, infatti, si sono concessi ai flash dei fotografi presenti, oltre che scattarsi centinaia di selfie con i fan. Proprio mentre i due ex vipponi erano in posa, Antonella si è sistemata i capelli e la canotta che indossava, abbassandola leggermente. Edoardo, che aveva il braccio intorno al suo collo, gliel’ha alzata, e lei l’ha abbassata nuovamente. Questa scena è durata alcuni secondi, suscitando l’ilarità dei presenti. Sul web, tuttavia, la polemica non è tardata a palesarsi. “Al suo posto le avrei letteralmente uscite”, commenta un utente. Altri, invece, ritengono che Edoardo si sarebbe potuto risparmiare quel gesto. Voi da che parte state?