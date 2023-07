Aria di matrimonio in casa Ferragni. La sorella di Chiara, Francesca Ferragni, sposerà lo storico compagno Riccardo Nicoletti il prossimo 9 settembre a Gazzola, in provincia di Piacenza. La location scelta dai futuri sposi è quella del Castello di Rivalta, una sontuosa residenza trasformata in struttura ricettiva di lusso, più volte scelta dai Reali d’Inghilterra per trascorrere le vacanze.

Per il giorno del “Sì”, Francesca ha scelto le sorelle Chiara e Valentina come damigelle. Nella giornata di ieri, la moglie di Fedez ha rivelato la location scelta per l’addio al nubilato. Ecco dove sarà.

Francesca Ferragni ha scelto di seguire le orme di papà Marco, affermato dentista di Cremona. E’ dottoressa in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ed ha anche conseguito un master in Chirurgia Orale. E’ fidanzata dal 2009 con Riccardo Nicoletti, chitarrista delle rock band Under Static Movement e Rosco Dunn, e responsabile organizzativo della società LPS Electronics. Nel giugno 2021 è nato Edoardo, primogenito di Francesca e Riccardo, ed ora la coppia è pronta a convolare a nozze.

Chiara Ferragni ha rivelato sui social la location nella quale si svolgerà l’addio al nubilato di Francesca. Nelle prossime settimane, infatti, le tre sorelle e le amiche della sposa voleranno a Mykonos.