Edoardo Tavassi stufo dei continui attacchi degli haters. Il videomaker romano, uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip, e la sua fidanzata Micol Incorvaia, conosciuta proprio durante la sua avventura nella Casa di Cinecittà, nelle ultime settimane sono finiti sotto i riflettori per vie delle pesanti accuse mosse nei loro confronti da parte di Daniele Dal Moro.

L’imprenditore veneto, in particolare, si è scagliato a più riprese contro la sorella di Clizia, accusandola di aver “gettato ulteriore benzina sul fuoco” durante la famosa litigata con Oriana Marzoli avvenuta in Sardegna. Sui social è in corsa una vera e propria faida tra i fandom degli Oriele e degli Incorvassi che, è bene ricordarlo, durante il Gf Vip erano alleati contro quelli di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

Lo sfogo di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi ha condiviso su Instagram il racconto di una storia, invitando i suoi follower a leggerla. “Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa andare bene come sei – si legge in un passaggio del racconto -. Vivi ogni momenti della tua vita prima che cali il sipario e l’opera finisca senza applausi”. Insomma, quello dell’ex vippone è un chiarissimo sfogo rivolto a chi, nonostante il reality show di Canale 5 sia terminato da un pezzo, continua ad alimentare polemiche e speculare su vecchie dinamiche.