Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati. Di nuovo. Ma secondo alcuni “insider” tra la showgirl argentina e lo showman partenopeo potrebbe esserci ancora una speranza.

Sulle pagine di Novella 2000, Roberto Alessi ha aperto ad un possibile ritorno di fiamma: “La scorsa settimana scrivevo della storia finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che si erano lasciati, purtroppo. Ho anche scritto che la storia con Elio Lorenzoni non era storia ma un’amicizia e che Stefano non si era certo perso dietro a un’altra. Tutte voci che mi sono state confermate dagli amici romani di Stefano e di Belen. Ma ecco che Fabrizio Corona ci mette ora il suo pezzo da 90, e riversa sul suo canale Telegram la sua verità. Anzi, quella che Belen (che vede, e lo so per certo) gli avrebbe – dice – raccontato. Avrebbe”.

“Fabrizio Corona va giù pesante anche quando gli fanno delle confidenze. E non si tiene un cecio in bocca come è successo con Belen, almeno stando a quello che racconta e scrive. Alla fin edella fiera conferma quello che io, più delicatamente, avevo scritto: con Stefano è finita”.