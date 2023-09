Un anno fa, Alessandro Basciano chiese la mano della sua Sophie Codegoni durante la loro sfilata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. A distanza di dodici mesi da quell’iconico e emozionante momento, la scena si è ripetuta anche nel corso dell’ottantesima edizione ma, ovviamente, con protagonisti differenti.

Quest’anno è accaduto di tutto al Lido: dall’arresto dell’attore Gabriel Guevara, al fotografo che bestemmia durante la passerella di Natalia Paragoni; dal saluto di Antonio Zequila ai fan “inesistenti”, al pubblico che snobba Paola Turani. E il commento di una giornalista di Vanity Fair sull’attrice di Mare Fuori Ludovica Coscione.

Ma ieri, in occasione della penultima giornata, come dicevamo in apertura è arrivata anche una proposta di matrimonio di un uomo alla sua donna. Si tratta di due sconosciuti (nel vero e proprio senso della parola) che si sono trovati sul red carpet e si sono beccati le foto dei fotografi.

“A Venezia 80 due persone, dall’identità al momento non identificata, hanno catturato l’attenzione proprio per questo gesto – ha scritto Novella 2000 –. Vediamo lui con un completo spezzato bianco e nero in ginocchio, chiedere la mano alla sua compagna, in abito nero. Quest’ultima ha un’espressione incredula ma felice. I più si sono domandati: “Ma chi sono?”. Al momento non è dato sapere.