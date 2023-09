Oggi, durante la prima puntata di Uomini e Donne, è andato in scena l’attesissimo confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, due degli ex protagonisti della decima edizione di Tempation Island.

La ragazza campana e il 26enne rietino si sono lasciati durante il falò di confronto, e si sono rincontrati per un faccia a faccia durante il primo appuntamento stagionale con il dating show di Maria De Filippi. Perla ha pesantemente attaccato Mirko, definendolo “pessimo e vergognoso”:

Perla Vatiero senza freni contro Mirko Brunetti

“Io non avrei mai fatto quello che ha fatto lui per rispetto della nostra relazione. Lui è stato pessimo anche per i toni che ha usato con me. Non devo dire pessimo? Credimi Maria è molto difficile. Ho anche rabbia con me stessa. Dopo tutto quello che ho fatto è andato a finire tutto. Lui non ha avuto tatto nei nostri confronti. Lui per me è stata una grande delusione”

Io ti sono piaciuta per cinque anni, il mio carattere ti è piaciuto e ti è servito! E adesso mi denigri però. Adesso sembra che hai 18 anni ed è la prima volta che ti sei innamorato. Ma dai io non ho proprio parole”.

Il post di Perla Vatiero per Igor Zeetti

Poco dopo la messa in onda del confronto, Perla Vatiero ha pubblicato su Instagram una sua foto in compagnia di Igor Zeetti, ex tentatore con il quale si sta frequentando, con a corredo la seguente didascalia: “Sei stato inaspettato. A piccoli passi sei entrato nella mia vita senza che me ne accorgessi, grazie alla tua simpatia e al tuo sorriso contagioso che illuminavano quei giorni al villaggio in cui vedevo solo nero. Ritornati alla quotidianità, non è stato facile affrontare la realtà, non è stato facile starmi vicino e subire i miei sbalzi d’umore, ma tu non hai mai rinunciato a me e mi sei rimasto accanto, facendomi superare le mie paure sull’aprirmi, sul lasciarmi andare, sul fidarmi. Grazie perché tutte le volte in cui mi chiudevo in me stessa, tu eri lì ad aprire uno spiraglio. Oggi voglio correre qualsiasi rischio con te, perché la paura di perderti aumenta e perché so che, comunque andrà, ne sarà valsa la pena”.

La reazione di Antonella Fiordelisi

Anche Antonella Fiordelisi, che in passato ha dichiarato di aver conosciuto Perla, ha apprezzato la foto e le parole della sua “paesana”, scrivendo “Che belli” con l’emoji di un cuore rosso.