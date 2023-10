A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello è ancora una volta “tutti contro Beatrice Luzzi”.

Se il pubblico da casa continua a votarla come preferiti, gli animi degli inquilini sono più agguerriti che mai. Nessuno di loro, anche tra le new entry, è rimasto neutrale rispetto all’aria che tira all’interno del bunker di Cinecittà contro l’ex attrice di Vivere.

Jill Cooper le la dato della “bulla” (pensiero condiviso anche da Fiordaliso), mentre Massimiliano Varrese ha dichiarato che “raggira” i ragazzini, che nutre un odio smisurato per la figura maschile e che dai suoi occhi traspare rabbia e rancore. Insomma, un vero e proprio gioco al massacro. Beatrice fino ad ora a rispondere colpo su colpo, ma quanto ancora potrà durare questa situazione?

Lo stesso Marco Bellavia, alcune settimane fa, era intervenuto in difesa della gieffina: “Beatrice è la nuova Bellavia. Lei è molto forte, ma non so quanto possa reggere”, aveva dichiarato l’ex vippone. In molto sui social stanno chiedendo provvedimenti disciplinari nei confronti dei concorrenti che si macchiano di atti di bullismo nei confronti della Luzzi. La sensazione, almeno per il momento, è che gli autori vogliano lasciar correre. La situazione, però, appare potenzialmente esplosiva e potrebbe degenerare da un momento all’altro.