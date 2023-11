Non sembrerebbero esserci più dubbi. Pare giunta al capolinea la storia d’amore tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti.

Ieri, l’ex tentatrice è stata protagonista di diverse mosse social contro il suo (ex?) fidanzato, conosciuto durante la decima edizione di Temptation Island, e Perla Vatiero.

Greta avrebbe lasciato intuire di aver preso una decisione in merito al suo rapporto con Mirko, anche alla luce dell’ingresso di Perla nella Casa del Grande Fratello e dell’evidente riavvicinamento tra i due. La Rossetti ha anche detto di non voler essere più in alcun modo associata al triangolo con i due gieffini.

Nelle scorse ore, la Rossetti ha pubblicato su TikTok un video insieme a suo fratello Josh, in cui quest’ultimo parla di “delusione”. A prendere le difese di Mirko e Perla è arrivata la sorella di quest’ultima, che sul suo profilo Instagram ha prima pubblicato una “raccolta” delle varie mosse social di Greta, e in seguito si è sfogata in una story: