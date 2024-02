Ombre scurissime si addensano sulla Casa del Grande Fratello. Dopo la puntata andata in onda ieri, mercoledì 21 febbraio, il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato travolto nuovamente dalle polemiche. Alcune circostanze, infatti, hanno insospettito e non poco alcuni inquilini e i telespettatori, che adesso chiedono chiarezza. Ma cos’è successo?

Contro ogni pronostico, Anita Olivieri ha mandato in nomination Rosy Chin (che a sua volta ha nominato l’amica “fidata”), mentre Greta Rossetti non è sembrata affatto stupita della visita “a sorpresa” dei suoi nonni. L’accusa è portata avanti anche da Beatrice Luzzi: alcuni concorrenti sanno cosa accadrà con largo anticipo.

La puntata del Grande Fratello di ieri, la trentottesima di questa edizione, è finita sotto accusa per via di alcuni episodi piuttosto dubbi. Le nomination, innanzitutto, sono state a dir poco inaspettate. Alcuni concorrenti, infatti, sembravano essere già a conoscenza del fatto che le nomination avrebbero decretato il primo finalista di questa edizione: Anita è rimasta più dispiaciuta che sollevata dal piramidale e, come se non bastasse, contro ogni pronostico ha nominato l’amica Rosy (che a sua volta l’ha nominata). Da tempo in tanti pensano che la concorrente romana sia in possesso di informazioni delle quali non dovrebbe essere a conoscenza grazie al suo legame con gli autori, e quanto accaduto ieri non ha fatto altro che alimentare le voci.

Il secondo episodio finito sotto la lente d’ingrandimento è stato invece il regalo che Greta ha ricevuto "a sorpresa". La gieffina è stata raggiunta dai nonni e non ha nascosto tutta la sua emozione nel rivederli: "Non potevate farmi un regalo più grande". L’altro ieri, però, chiacchierando in giardino con Sergio D’Ottavi, l’ex tentatrice aveva anticipato: "Rivedo la nonna". Beatrice Luzzi però non ci sta, e ieri si è sfogata sulla questione anche in puntata: "Hanno le anticipazioni. Io dico ma com’è possibile che lei lo sa?".