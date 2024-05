Negli ultimi giorni si sono addensate nuove nubi sulla testa di Perla Vatiero. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello è finita nuovamente nella bufera per alcune sponsorizzazioni poco trasparenti e che non sarebbero state dichiarate. A finire nell’occhio del ciclone, questa volta, è però il suo manager. Stando a quanto riportato dall’Investigatore social Alessandro Rosica, l’ex gieffina sarebbe vittima di una truffa da parte di un’agenzia di talenti che già in passato aveva destato sospetti. La replica di Perla, tuttavia, non si è fatta attendere. Ma entriamo nel dettaglio.

Terminato il Grande Fratello, Perla Vatiero ha continuato ad avere costantemente i riflettori puntati addosso, sia per la sua vita sentimentale (la storia d’amore con Mirko Brunetti procede a gonfie vele) che per quella professionale. Al riguardo, la vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata bersaglio di molte critiche per alcune sponsorizzazioni sospette che avevano portato anche il Codacons ad indagare. Siti di scommesse, guru del web e prodotti di dubbia provenienza ed efficacia come ad esempio i “leggins con il DNA ad infrarossi”.

A far esplodere una nuova polemica, questa volta è stato Alessandro Rosica. L’Investigatore social ha indagato già in passato su questi presunti casi di truffa, concentrandosi sull’agenzia di talenti di cui Perla fa parte. L’esperto di gossip si è scagliato contro il manager dell’ex gieffina, che l’avrebbe costretta a prestarsi a queste sponsorizzazioni. Rosica ha condiviso su Instagram alcuni audio in cui viene pesantemente insultato dal manager in questione, per poi chiamare in causa Selvaggia Lucarelli, Le Iene e Striscia la Notizia per indagare sulla vicenda.

Dopo una prima replica da parte di Perla, nelle ultime ore l’ex gieffina è intervenuta sui social e si è resa protagonista di un nuovo sfogo: “Volevo parlarvi di una cosa molto importante, visto che sono giorni che si parla solo di Perla. Io capisco che parlare di Perla in questo momento può far comodo, però sinceramente a me questa situazione mi sta stancando e mi sta veramente facendo star male. Parlo in me e non entro nel merito di terze persone (si riferisce all’agente, ndr) o di altre situazioni, però vedo un accanimento in situazioni di cose fatte un mese fa che è veramente folle. Quindi se volete continuare a parlare di Perla, fatelo, però non permetto a nessuno di parlare del mio lavoro perché io ci metto impegno, cuore e la faccia, e tutto questo mi sembra veramente un qualcosa di esagerato, di continuare a screditare Perla e ciò che fa Perla. Con questo io metto un punto a questa situazione”.