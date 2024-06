Continua a tenere banco il gossip sulla frequentazione tra Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri, e Nicole Murgia. Ieri pomeriggio, l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha svelato che il suo ex fidanzato e l’attrice romana (nonché ex vippona) avrebbero iniziato a frequentarsi lo scorso marzo, e di avere le prove.

In seguito Deianira Marzano, ospite di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, ha mostrato per la prima volta la foto di Edoardo e Nicole insieme a Marrakech mentre sono a bordo di un quad (non si vedono i volti perché indossavano un casco). Poche ore dopo, la manager di Sanson, Ilenia Bussadori, ha pubblicato tra le sue Instagram stories lo screenshoot di una chat Whatsapp con il suo assistito, nella quale quest’ultimo ha rivelato, tra le altre cose, come e quando ha conosciuto la Murgia, ovvero il venerdì successivo al bacio in suite tra Anita e Alessio Falsone.

In seguito, però, la manager ha rimosso la storia (anche se ormai era troppo tardi). Il motivo? A svelarlo è stata lei stessa: “Per volontà di Edoardo di non esporsi e lasciare lei (Anita, ndr) libera di attaccarlo sono costretta a togliere le chat precedenti”. Poi, la Bussadori ha annunciato che Sanson non lavora più con lei “perché non gli permette di tutelare la sua immagine indispensabile alla promozione e quindi sono costretta a non seguirlo più. Il ragazzo resta libero di far dire di sé ciò che tutto vogliono. Sue scelte”.

Questa mattina, la manager di Edoardo è tornata sulla questione: “Ieri ho tolto una storia in particolare (si riferisce a quella della chat, ndr) in quanto il talent mi ha chiesto di farlo. Ma il mio parere sulla faccenda Olivieri-Sanson-Murgia lo voglio dire, perché io non mi faccio censurare da nessuno, quindi i miei pensieri li rimetto.

Al GF ne ha dette talmente tante (si riferisce alla Olivieri, ndr), è stata redarguita e continuava incurante a gettare ombre sul programma con affermazioni ambigue di gente che dietro le quinte secondo lei era gelosa o invaghita di lei, facendo quindi di riflesso a pezzi la reputazione di persone per bene e serie.

Adesso non è più lì. Non ha più la clemenza di chi deve portare avanti la trasmissione, e se viene sporcato un mio talent che non è più il suo fidanzato è non è persona di suo possesso non lo consento. Poi facesse minacce varie qua e là facesse querele. La prima che sta commettendo ‘reati’ è lei. Forse non ne è consapevole. Un buon avvocato glielo dirà, ci andassero davvero”.

Poi, Ilaria Bussadori ha concluso: “E comunque ha fatto più scalpore il gossip di Edoardo con la Murgia che lei che lo ha lasciato in diretta e che si è poi lasciata con Falsone. Va detto”.