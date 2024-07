Antonella Fiordelisi ha deciso di raccontare ai suoi numerosi follower un aneddoto che l’ha vista protagonista durante la sua vacanza ad Ibiza.

L’influencer campana, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha spiegato che mentre si trovava in discoteca insieme ad alcune amiche, ha notato una ragazza palesemente in difficoltà. La giovane era sola, aveva smarrito telefono e portafoglio, e a quel punto Antonella le si è avvicinata per chiederle se stesse bene. La ragazza le ha detto che era stata lasciata sola dalle amiche e che non avendo la possibilità di contattarle era nel panico. Allora, l’ex vippona ha deciso di accompagnarla dalle amiche, ma di queste non c’era traccia. La Fiordelisi ha dunque deciso portarla a casa sua e le due hanno condiviso la stessa stanza per una notte.

Il mattino seguente la ragazza era commossa e l’ha ringraziato Antonella per averla aiutata in un momento di difficoltà. L’ex vippona era perfettamente consapevole dei rischi che si corrono nell’ospitare una perfetta sconosciuta, ma ha raccontato che la sua recente esperienza a Pechino Express le ha cambiato la visione del mondo e le ha insegnato ad aiutare sempre il prossimo.

Il racconto di Antonella Fiordelisi

“Fare del bene a volte fa bene e ti fa sentire una persona migliore. Vi racconto cosa ci è successo 2 giorni fa ad Ibiza perché credo sia utile condividere un’esperienza che mi ha arricchito umanamente.

Eravamo andate a ballare al Liò, e sul tardi mentre ce ne stavamo andando abbiamo visto una ragazza in difficoltà, spaesata, che aveva perso documenti, telefono e portafoglio. Era giù di morale perché le amiche l'avevano lasciata lì fregandosene completamente di lei. Non mi sono chiesta perché, in me ha prevalso il mio spirito di crocerossina e quindi ci è venuto naturale darle aiuto. L'abbiano accompagnata all'appartamento dove alloggiava ma nessuno le ha aperto. Erano le 5 del mattino e non ce la siamo sentite di lasciare questa ragazza da sola in mezzo alla strada anche se poteva essere una bugiarda, una ladra o chissà cos'altro. Così ho deciso di farla dormire in stanza con me e mi sono fidata di lei nonostante se ne sentano di ogni colore sui rischi che si corrono in queste situazioni.

Ci siamo svegliate, abbiamo fatto colazione e lei si è commossa perché delle sconosciute le hanno dato una mano, un letto dove dormire in un momento di difficoltà, mentre le sue amiche non si sono preoccupate per lei. Grazie Pechino Express per avermi insegnato ad aiutare sempre il prossimo anche se a volte può essere duro o rischioso farlo”.