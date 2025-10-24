Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, due volti amatissimi di Uomini e Donne, sono al centro delle ultime notizie di gossip. Da giorni, il web non parla d’altro: tra segnalazioni, foto e avvistamenti sempre più frequenti, la coppia sembra ormai inseparabile. Ma c’è di più: durante la prima serata live di X Factor, i due sono stati visti insieme in atteggiamenti molto intimi.

Il presunto bacio durante X Factor

Secondo alcune fonti e segnalazioni social, Martina e Gianmarco si sarebbero lasciati andare a un bacio durante la prima diretta di X Factor. Un momento che non è passato inosservato e che ha immediatamente fatto il giro del web, facendo esplodere l’hype attorno alla nuova coppia.

Nonostante i numerosi indizi, nessuno dei due ha ancora ufficializzato la relazione, preferendo mantenere il riserbo. Tuttavia, le immagini e le testimonianze parlano chiaro: tra i due sembra esserci molto più di un’amicizia.

La frecciatina di Nadia Di Diodato

A rendere la vicenda ancora più piccante ci ha pensato Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice proprio di Gianmarco Steri. Subito dopo la notizia del presunto bacio, Nadia ha pubblicato una storia su Instagram con una frase eloquente: “Listen to intuition” — “Ascolta la tua intuizione”.

Un messaggio breve ma chiarissimo, che molti fan hanno interpretato come una frecciatina diretta all’ex tronista e alla sua nuova fiamma.

Il commento ironico di Cristina Plevani

Anche Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello e oggi opinionista del reality, non ha resistito alla tentazione di commentare. Sotto un post social di Isa e Chia dedicato al bacio tra Martina e Gianmarco, la Plevani ha scritto con tono ironico: “Un posto anonimo per baciarsi e non essere visti”.

Una frase pungente che ha rapidamente raccolto centinaia di like e reazioni divertite.