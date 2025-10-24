Il recente bacio appassionato tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, ex protagonisti di Uomini e Donne, ha fatto il giro dei social. La coppia è stata paparazzata mentre si scambiava effusioni tra il pubblico del primo live della nuova edizione di X Factor, circostanza che ha scatenato diverse reazioni sui social.

La reazione di Nadia Di Diodato

Tra coloro che non sono rimasti indifferenti c’è Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri. La giovane, che aveva voltato pagina dopo la mancata scelta, ha pubblicato sui social una storia sibillina con la frase: “Listen to intuition”, ovvero ascolta la tua intuizione.Il messaggio è stato condiviso poco dopo l’uscita di video e foto relativi al bacio di Martina e Gianmarco.

Il passato sentimentale di Gianmarco Steri

Nei giorni precedenti, Nadia Di Diodato aveva commentato la rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara (ne abbiamo parlato QUI), spiegando in un’intervista di aspettarsela e illustrando i motivi della fine della loro storia.