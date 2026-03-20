La seconda puntata del Grande Fratello Vip 8 entra subito nel vivo tra alleanze, tensioni e prime strategie. Nella Casa, le dinamiche si accendono con la complicità tra Alessandra Mussolini e Paola Caruso, mentre si riapre lo scontro tra Antonella Elia e Adriana Volpe. Il pubblico sarà chiamato a decidere i nuovi equilibri con il televoto, mentre il racconto personale di Raimondo Todaro aggiunge un momento di forte intensità emotiva. Tra colpi di scena e nomination infuocate, la puntata segna un passaggio cruciale per il futuro del reality
Dopo un esordio non brillante dal punto di vista degli ascolti, questa sera torna su Canale 5 il secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip 8, il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Prime dinamiche nella Casa: alleanze e rivalità
I primi giorni nella Casa sono stati caratterizzati da momenti di leggerezza ma anche da tensioni già evidenti. Protagoniste assolute le concorrenti soprannominate “le bionde”.
Da un lato, la coppia inedita formata da Alessandra Mussolini e Paola Caruso ha conquistato i coinquilini con siparietti divertenti e grande complicità.
Dall’altro, tornano a infiammarsi le vecchie ruggini tra Antonella Elia e Adriana Volpe, con nuovi attriti destinati a far discutere anche nel corso della puntata.
Privilegi in bilico: decide il pubblico
Uno dei temi centrali della serata sarà il destino dei privilegi concessi al cosiddetto “team Volpe”. Le dinamiche di gioco cambiano: sarà infatti il pubblico, attraverso il televoto, a stabilire chi potrà continuare a beneficiarne.
Il racconto di Raimondo Todaro
Momento più intimo ed emozionante con Raimondo Todaro, che si aprirà con i compagni raccontando senza filtri la sua carriera, la vita privata e anche la malattia che ha segnato il suo percorso.
Televoto e immunità: chi si salverà?
Grande attesa per il verdetto del pubblico: uno tra
Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Raul Dumitras e Renato Biancardi otterrà l’immunità, un vantaggio fondamentale per le prossime settimane di gioco (clicca QUI per il risultato dei sondaggi).
Nomination infuocate nel finale
Come da tradizione, la puntata si chiuderà con le nomination, che promettono scintille e possibili ribaltamenti degli equilibri già fragili all’interno della Casa.