La seconda puntata del Grande Fratello Vip 8 entra subito nel vivo tra alleanze, tensioni e prime strategie. Nella Casa, le dinamiche si accendono con la complicità tra Alessandra Mussolini e Paola Caruso, mentre si riapre lo scontro tra Antonella Elia e Adriana Volpe. Il pubblico sarà chiamato a decidere i nuovi equilibri con il televoto, mentre il racconto personale di Raimondo Todaro aggiunge un momento di forte intensità emotiva. Tra colpi di scena e nomination infuocate, la puntata segna un passaggio cruciale per il futuro del reality