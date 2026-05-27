Stefano De Martino al fianco di Belen Rodriguez: "Il primo ad essere chiamato, è corso subito da lei"

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un intervento delle forze dell’ordine presso l’abitazione di Belen Rodriguez, a Milano. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, alcuni residenti dello stabile avrebbero allertato i soccorsi dopo aver udito urla e richieste d’aiuto provenire dall’appartamento della showgirl.

Una volta giunti sul posto, gli agenti sarebbero intervenuti per entrare nell’abitazione, dove la Rodriguez si trovava in condizioni di forte alterazione psicofisica. Per accedere all’appartamento sarebbe stato necessario forzare la porta.

Le condizioni di Belen e il trasporto in ospedale

La showgirl sarebbe stata successivamente affidata alle cure dei sanitari e trasportata in ospedale in codice giallo. Nelle ore successive, secondo quanto riportato, sarebbe stata dimessa e avrebbe fatto ritorno nella propria abitazione in buone condizioni. Argomenti stefano de martino

belen rodriguez

Negli ultimi mesi, la stessa Belen Rodriguez aveva parlato pubblicamente di un periodo complesso dal punto di vista psicologico, raccontando di soffrire di attacchi di panico e di essere seguita anche attraverso un supporto terapeutico.

Il ruolo di Stefano De Martino

Secondo la ricostruzione di Fanpage.it, la prima persona contattata dalle forze dell’ordine sarebbe stata l’ex marito Stefano De Martino, informato della situazione anche in relazione alla presenza del figlio della coppia, Santiago, che in quel momento non si trovava con la madre.

Il conduttore, sempre secondo le stesse fonti, si sarebbe recato immediatamente sul posto e avrebbe avuto un ruolo importante nel convincere la showgirl a farsi accompagnare in ambulanza.

Impegni lavorativi rinviati

L’episodio avrebbe avuto conseguenze anche sul piano professionale per Stefano De Martino, che avrebbe rinunciato alla registrazione del programma televisivo Affari Tuoi, prevista nello stesso giorno. Le registrazioni sarebbero state rimandate, con la produzione temporaneamente riorganizzata.