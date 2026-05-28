Belen Rodriguez e il caso “Isola dei Famosi”: retroscena, trattativa sfumata e il dietrofront di Mediaset

La rottura (o meglio, la mancata chiusura) tra Belen Rodriguez e Mediaset continua a far discutere e ad alimentare retroscena, ricostruzioni e indiscrezioni. Dopo mesi di rumor e smentite incrociate, la vicenda legata alla conduzione de L’Isola dei Famosi sembra essersi trasformata in un vero e proprio giallo televisivo.

Secondo diverse fonti del settore, la showgirl argentina sarebbe stata a un passo dalla guida del reality, ma qualcosa — proprio nelle fasi finali della trattativa — avrebbe cambiato tutto.

Il ruolo di Belen Rodriguez e il ritorno al centro della TV

Negli ultimi anni Belen Rodriguez è rimasta spesso al centro dell’attenzione televisiva, tra presenze speciali e ospitate strategiche. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle come “ballerina per una notte” aveva già alimentato l’idea di un possibile avvicinamento alla Rai. Argomenti belen rodriguez

l'isola dei famosi

selvaggia lucarelli

Più recentemente, le sue apparizioni ad Amici di Maria De Filippi hanno ulteriormente riacceso le speculazioni su un suo ritorno stabile in TV, con un possibile cambio di rotta rispetto al passato in Mediaset.

L’Isola dei Famosi: il progetto sfumato all’ultimo momento

Il nome di Belen Rodriguez era stato associato con sempre maggiore insistenza alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, reality storico passato nelle mani di conduttrici come Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Veronica Gentili.

Per settimane, diverse testate avevano dato quasi per certo il suo arrivo alla conduzione. Ma secondo le ultime ricostruzioni, il progetto si sarebbe fermato proprio sul più bello.

A quel punto, il nome di Selvaggia Lucarelli è emerso come possibile nuova guida del programma, ribaltando completamente gli scenari iniziali.

Il retroscena: la riunione decisiva a Mediaset

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, la svolta negativa sarebbe arrivata durante un incontro decisivo a Cologno Monzese, organizzato per finalizzare il contratto.

In quell’occasione, secondo la ricostruzione, qualcosa non sarebbe andato nel verso giusto. Non un rifiuto immediato, ma un clima di incertezza che avrebbe portato l’azienda a prendersi tempo e rivalutare la scelta.

Le parole di Gabriele Parpiglia: “Occasione bruciata”

Ulteriori dettagli sono stati aggiunti dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha parlato di una trattativa ormai molto avanzata e poi improvvisamente interrotta.

Secondo la sua ricostruzione, l’incontro finale con Mediaset sarebbe stato determinante. La conduttrice non avrebbe gestito al meglio quel passaggio decisivo, e proprio in quella fase si sarebbe “bruciata” l’occasione di chiudere il contratto

Parpiglia ha inoltre sottolineato come il “no” non sia arrivato immediatamente, ma dopo ore e giorni di riflessione interna, tra telefonate e valutazioni aziendali.

Alvin e il cast: situazione ancora incerta

Nel quadro del progetto, anche la posizione di Alvin, indicato come possibile co-conduttore, resta tutt’altro che definita. Secondo quanto riferito, la sua agenzia avrebbe parlato di una situazione in evoluzione, senza certezze definitive.

Mediaset e la scelta finale: strategia o ripensamento?

Una delle ipotesi più discusse è che il dietrofront non sia stato una semplice “bocciatura”, ma una scelta strategica interna. Alcune ricostruzioni parlano infatti di un ripensamento volto a evitare rischi editoriali o di immagine, più che di una vera e propria esclusione.

In questo scenario si inserisce anche la versione secondo cui il “no” sarebbe stato, in realtà, una decisione maturata per tutelare la stessa Belen Rodriguez.