A cura di Benedetta Esposito

La Rai ha in serbo per i suoi telespettatori una nuova fiction dal nome A Muso Duro che vedrà come protagonista Flavio Insinna.

Tutti o quasi conoscono il programma l’Eredità, il game show televisivo, in onda dal 29 luglio 2002, su Rai1. Di conseguenza non possono non conoscere il suo storico conduttore, appunto Flavio Insinna. Oltre ad essere un presentatore, veste per il quale è maggiormente famoso, nel suo curriculum Flavio vanta anche una prosperosa carriera come attore. Si ricorda, non a caso che, proprio in questo senso, dopo un periodo di assenza, è tornato a recitare sul piccolo schermo nei panni del capitano Anceschi nella tredicesima stagione di Don Matteo.

Per quanto dunque sia già impegnato a girare e fare riprese sul set di “Don Massimo”, recentemente interpretato da Raul Bova al posto dello storico volto Terence Hill, e che sta avendo un boom di ascolti non indifferente, Flavio ha deciso di impiegare il tempo rimanente per impegnarsi in un nuovo progetto, o meglio per dare il volto al protagonista di una nuova fiction targata Rai: A Muso Duro.

Il racconto di un medico e del suo impegno per realizzare i Giochi Paraolimpici

La storia sarà un omaggio ad un uomo che è riuscito a cambiare la percezione comune della disabilità. Si racconterà, in particolare, di Antonio Maglio (interpretato da Insinna), dirigente medico dell’INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro) e del suo impegno per realizzare la prima edizione dei Giochi Paraolimpici, focalizzando l’attenzione sul successo e la soddisfazione del poter gareggiare, di alcune persone, nonostante l’invalidità.

Insieme a Flavio, inoltre, reciteranno attori altrettanto importanti e di un certo spessore come Luca Angeletti, Claudia Vismara, Paola Minaccioni e Massimo Wertmuller.

Questa fiction profonda, toccante e commovente, farà il suo esordio, in prima serata, su Rai1, proprio domenica 1 maggio, giorno simbolico della Festa dei Lavoratori.

