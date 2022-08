A cura di zara penna

L’ultima edizione del Festival di Sanremo è stata un vero successo, sia per le qualità delle canzoni in gara, sia per la bravura del conduttore Amadeus. Non a caso è stato ancora una volta confermato come presentatore e direttore artistico anche in vista di Sanremo 2023.

Intanto, l’ultima notizia che vede una bellissima coppia musicale essersi detta addio definitivamente, ha creato scalpore nel mondo della musica italiana. Secondo i ben informati si tratta di una rottura piuttosto brusca tra due artiste molto acclamate.

Stiamo parlando di Donatella Rettore e Ditonellapiaga, due bravissime interpreti della musica leggera italiana. Un duo che a Sanremo 2022 ha fatto ballare e divertire il pubblico dell’Ariston e i telespettatori.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga: fine dell'idillio?

Le due cantanti si erano unite per portare al Festival il brano Chimica, che ha avuto un ottimo successo. Una canzone orecchiabile che ha fatto ballare per settimane. Ma tra la Rettore e la giovane Ditonellapiaga è calato il gelo. La conferma è giunta durante l’evento estivo Tim Summer Hits, andato in onda su Rai 2 nei mesi di giugno e luglio. Le due cantanti si sono esibite senza mai accostarsi l’una all’altra. “Non si sono nemmeno salutate, anche sul palco erano lontane e separate” ha rivelato Dagospia.

La Rettore si è esibita da sola col brano Chimica. Successivamente, con altri brani è salita sul palco Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci.

Secondo alcune voci che corrono sul web, le due artiste si sono divise per l’atteggiamento di Donatella Rettore e per i suoi outfit non particolarmente apprezzati dalla partner e dai producer. Ma non è tutto. Pare che le personalità forti delle due cantanti abbia finito con l’interrompere bruscamente la collaborazione. Due prime donne il cui rapporto non ha retto più di qualche mese.

Le fan sono rimaste deluse da questa rottura perché l’idea di rivederle insieme sul palco di Sanremo con un nuovo brano le entusiasmava.