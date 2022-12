Valentina Ferragni ha voltato definitivamente pagina. Per la sorella di Chiara, il 2022 ha segnato la fine della quasi decennale storia d’amore con Luca Vezil, suo storico fidanzato.

Valentina Ferragni: "Ecco perché è finita con Luca Vezil"

E’ stata proprio l’influencer a decretare la fine della relazione con l’igienista dentale ligure, e rispondendo alle domande dei follower su Instagram, ha spiegato le ragioni che l’hanno portata ad assumere questa decisione: “Come ogni coppia c’erano degli alti e dei bassi. Io personalmente non ho mai voluto mostrare o condividere i bassi con nessuno, ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi veramente consapevolezza e ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene da lì già stai meglio”.

Ora, Valentina ha un solo obiettivo: quello di far crescere ulteriormente la sua impresa, il Valentina Ferragni Studio, che produce accessori e soprattutto gioielli. E sebbene le siano stai attribuiti diversi flirt dopo la fine della storia con Luca Vezil (da lei stessa smentiti), la più piccola delle sorelle Ferragni sembra essere concentrata esclusivamente sul lavoro.

La scoperta del carcinoma basocellulare

Nel novembre 2021, l’influencer ha scoperto di avere un carcinoma basocellulare, comunemente detto basalioma. Si tratta un tumore maligno localizzato in una specifica area (lo aveva sulla fronte) non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle. In seguito, si è sottoposta ad un intervento chirurgico per asportalo, e da allora è sempre molto attenta, evitando di esporsi prolungatamente ai raggi del sole. Proprio lo scorso novembre, a distanza di un anno, Valentina ha voluto ricordare il brutto periodo vissuto: “Eccomi esattamente un anno dopo la rimozione e diagnosi del carcinoma basocellulare sulla fronte. Ammetto che scoprire di avere un tumore a 28 anni non è stata una passeggiata ma tutto quello che è successo dopo è stato veramente pazzesco: sapere che, nel mio piccolo, raccontando la mia storia, i 'sintomi' e la diagnosi del tumore ho potuto aiutare anche solo una persona su questo mondo è veramente qualcosa di cui io sono fiera. Ecco come dovrebbero essere usati i social: per aiutare, per sensibilizzare, per dare una mano anche solo ad una persona dall’altra parte dello schermo. E di questo io sono grata, sapere di aver sensibilizzato alla prevenzione e al non dare ‘per scontato’ una sciocchezza sul nostro corpo. Non aspettate e andate subito a farvi vedere da un medico. La prevenzione e i medici salvano le vite”.

"La cicatrice è diventata parte di me"

In un post su Instagram di poche ore fa, Valentina Ferragni è tornata a parlare della cicatrice che ha sulla fronte, dovuta proprio all’asportazione del carcinoma basocellulare. “E’ diventata parte della mia pelle, e in quanto tale me ne sto prendendo cura”.