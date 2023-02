Dopo la finalissima del Festival Di Sanremo, Chiara Ferragni è apparsa sui social sempre sola o in compagnia di figli e genitori, alimentando di ora in ora le voci di una possibile crisi di coppia. Adesso, l’imprenditrice digitale torna a condividere una foto con Fedez, mettendo definitivamente a tacere le voci di una rottura tra i Ferragenz, la coppia più amata e seguita del web.

Chiara Ferragni e Fedez mano nella mano: la foto su Instagram

Tra la pubblicazione delle foto di una sfilata e un evento della Milano Fashion Week, ecco comparire nelle stories di Instagram uno scatto di due mani: Chiara stringe quella del marito, facilmente riconoscibile per i tatuaggi. In questo modo, la Ferragni sembra voler trasmettere una risposta chiarissima a tutte le domande sulla crisi di coppia e su un perdono che i fan dei Ferragnez la invitavano a concedere al rapper meneghino per averle di fatto rubato la scena sul palco dell’Ariston. Inoltre, nelle ultime ore, si è fatta strada la preoccupazione per la salute di Fedez, parso visibilmente provato in alcune stories.

Liti furiose o meno, di cui forse sapremo qualcosa in più nella seconda stagione del docu-serie The Ferragnez, in uscita nel 2023 su Prime Video, Chiara e Fedez si tengono per mano. Nelle ultime ore, ad alimentare ulteriormente le polemiche, le foto pubblicate dal giornalista Alberto Dandolo che ritraggono l’influencer e il rapper a cena in un noto ristorante di Milano, che avevano insinuato il dubbio che in realtà i due stessero fingendo una crisi con lo scopo di alimentare l’attesa in vista dell’imminente uscita del secondo capitolo della serie tv sulla loro vita.