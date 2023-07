La stagione 2023-2024 di Mediaset vedrà arricchirsi la programmazione delle fiction di Canale 5 con tanti nuovi titoli, ma anche qualche importante ritorno, come la nuova stagione di Storia di una famiglia per bene (quattro serate), e la seconda stagione di Viola come il mare (sei serate) con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Le prime anticipazioni su Viola come il mare 2

Proprio in merito alla serie tv light crime con protagonisti l’attore turco e l’ex Miss Italia, emergono le prime anticipazioni. Proseguiranno i battibecchi tra Francesco Demir e Viola Vitale, e quest’ultima cercherà di fare pace con la sua malattia. Gli ostacoli all’amore tra i due, però, non finiscono qui: l’arrivo di un nuovo Pubblico Ministero poterà confusione tra i sentimenti di Viola. Tante novità anche a Sicilia Web News, dove Viola dovrà vedersela con un nuovo capo e nuovi colleghi.

Di seguito tutte le fiction della prossima stagione in onda sui canali Mediaset:

Maria Corleone - 4 serate

Con Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella, racconta di una donna che decide di prendere le distanze dalla propria famiglia, un noto clan mafioso, trasferendosi a Milano. La donna è pronta a tutto per evitare di tornare in quel mondo, ma molto spesso si trova divisa tra il bene e il male.



Anima Gemella - 4 serate



Anima Gemella è una fiction in quattro puntate con protagonista Daniele Liotti, nella quale Carlo, medico torinese rimasto vedovo in circostanze misteriose, cerca di rifarsi una vita ed è pronto a chiedere la mano di Margherita, vecchia amica della moglie.



La voce che hai dentro - 6 serate



Massimo Ranieri torna a recitare e lo fa nei panni di Michele Ferrara, un uomo finalmente libero dopo 10 anni di carcere scontati a Poggioreale per il presunto omicidio del padre Mimmo, noto cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. Ora lo scopo di Michele, che ha sempre vissuto per la musica, è quello di salvare la sua famiglia e la Parthenope, ma dovrà lottare per evitare che la moglie Maria, e i figli Raffaele e Antonio vendano l’amata casa discografica all’antagonista Gaetano Russo.



Se potessi dirti addio - 3 serate



Gabriel Garko e Anna Safroncik sono Marcello ed Elena, paziente e neuropsichiatra. Lui ha perso la memoria, lei cerca di aiutarlo e, a sua volta, deve affrontare la morte del marito. I due combattono insieme per far emergere la verità, facendo luce su eventi che li hanno accomunati in passato.



Fantastici 5 - 4 serate



Dopo il grande successo di Buongiorno, mamma!, Raoul Bova torna con una nuova fiction nella quale interpreta un allenatore di atletica che ha come obiettivo quello di far vincere gli Europei a quattro velocisti: ragazzi speciali che sono affetti da disabilità e che quindi dovranno gareggiare alle Paralimpiadi.



Vanina Guarrasi - 4 serate



La fiction con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi è ambientata in Sicilia ed è ispirata ai romanzi di Cristina Cassar Scala. Vanina è una giovane agente della Squadra Mobile che nasconde un passato doloroso: la morte del padre poliziotto per mano mafiosa e le sofferenze legate al suo rapporto d’amore con Paolo, magistrato all’antimafia di Palermo.