L’arrivo di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 ha rappresentato l’evento televisivo della settimana che si è appena conclusa. E, in effetti, l’approdo su Canale 5 dell’erede di Barbara D’Urso ha alimentato il chiacchiericcio.

Un’attenzione che, al netto delle difficoltà tecniche e del defenestramento del regista, ha portato i suoi frutti a giudicare dagli ottimi risultati raggiunti in termini di ascolti della prima puntata: 1.633.000 spettatori per il 21.37% di share nella prima parte, 1.572.000 spettatori netti con il 19.33% di share nella seconda parte della puntata di debutto.

Numero interessanti dovuti, probabilmente, all’effetto novità destinato però ad evaporare. Ed infatti, il calo della trasmissione anche in termini di ascolti è arrivato prima del previsto. Lo dimostrano le rilevazioni Auditel di venerdì 8 settembre, che segnano un netto calo del programma di Myrta Merlino: 1.212.000 spettatori (16.7% di share) nella prima parte, 1.281.000 spettatori (16.6%) nella seconda parte. Una perdita considerevole di pubblico rispetto alla prima puntata, che pare essersi riversato sul concorrente diretto, Estate in diretta, dove Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo hanno condotto l'ultima puntata della stagione chiudendo con 1.465.000 spettatori con il 18.5%, circa due punti di share in più rispetto al risultato del 4 settembre, quando è partito Pomeriggio 5.

E lunedì 11 settembre arrivano Alberto Matano e La Vita in Diretta…