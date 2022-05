A cura di Benedetta Esposito

Per quanto canadese di nascita, in Italia tutti, o quasi, conoscono il cantante Justin Bibier. Sulla reputazione di quest’ultimo, ci sarebbe molto da dire. Non è infatti ben chiaro se sia amato o odiato, di fatto molti lo considerano semplicemente come il cantante preferito delle teenager. In ogni caso, che sia nel bene o nel male, a prescindere che lo si apprezzi o meno, tutti conoscono almeno una sua canzone.

Il giovane cantante vanta comunque una carriera musicale non indifferente, con un repertorio di brani davvero numerosi che lo hanno portato ad essere premiato in diverse occasioni e, addirittura, ad ottenere un patrimonio di 250 milioni di dollari, tramite la vendita complessiva di 200 milioni di copie, tra album e singoli, che l’ha reso l’under 25 più ricco del mondo.

Nel 2016 Justin è diventato il primo artista a superare i 10 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma Vevo e nel 2021 l’artista più ascoltato nella storia di Spotify, con 94 milioni di ascoltatori mensili.

Oggi, all’età di 28 anni, Justin Bibier è letteralmente sommerso di soldi tanto da poter vivere senza lavorare, decisione che avrebbe preso se la sua carriera non fosse stata quella musicale.

Ognuno nella vita ha almeno un desiderio materiale ed è giusto che nella vita ognuno provi a realizzare il proprio sogno.

Justin Bibier acqusita una costosa Ferrari ma poi l'abbandona per strada

Probabilmente il sogno di Justin Bibier era quello di acquistare una Ferrari e ci è anche riuscito. Peccato, però, che l’ha abbandonata per strada.

Ebbene sì, una Ferrari, un’auto costosa che non tutti possono permettersi, lasciata da qualche parte come un vecchio oggetto senza valore.

Se è vero che una volta pagato, ognuno è padrone del proprio acquisto ed è libero di farne ciò che vuole, per questo tipo di vettura la situazione è un po' diversa e il giovane cantante ne ha dovuto pagare le conseguenze.

L’azienda automobilistica Ferrari ha un codice etico ben preciso. La casa Maranello non ha affatto gradito che Justin Bibier abbia parcheggiato la sua Ferrari 458, acquistata nel 2015, senza prendersene cura per due settimane e dimenticando addirittura dove fosse tanto che a ritrovarla è stato un membro del suo staff. Per di più, il ragazzo, violando maggiormente le regole, avrebbe addirittura verniciato la vettura di un blu elettrico, mettendola all’asta.

Le conseguenze per le sue azioni sconsiderate sono state drastiche: la Ferrari ha bandito Bibier, vietandogli per sempre qualsiasi altri acquisto firmato da questo marchio.

Chiunque altro, dopo una situazione del genere, ne sarebbe rimasto amareggiato, ma Bibier no, tanto che, con in ironia, ha parlato dell’accaduto sui social.

In fin dei conti, qual è il problema? Le case automobilistiche di lusso sono tantissime. Basta solo aprire il portafoglio. Quindi: avanti la prossima.

