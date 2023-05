Riccardo Guarnieri, storico protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, archiviata la storia con Ida Platano ora è pronto a rimettersi in gioco.

Nell’ultimo periodo, il cavaliere tarantino ha iniziato a frequentare Mariangela Tregnago, ma dopo un inizio promettente Riccardo ha deciso di chiudere la conoscenza per paura di ferire la dama

Oltre che per le sue frequentazioni, Guarnieri ha fatto parlare di sé per via delle presunte frecciatine social, che qualcuno ha interpretato come rivolte a Ida e Alessandro Vicinanza. Il cavaliere, però, ha smentito queste voci, chiarendo che la frase “Ogni re sul trono, ogni pagliaccio nel suo circo” non era riferita a nessuno in particolare, tanto meno ad Alessandro.

L’attuale edizione di Uomini e Donne sta per volgere al termine e, guardando ai mesi passati, Riccardo Guarnieri ha rivelato di essere dispiaciuto per le incomprensioni che ci sono state con alcune persone, in particolare con Roberta Di Padua, che sente di aver conosciuto più in questi ultimi mesi che durante la loro relazione.