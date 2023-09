Il rapporto “speciale” tra Wax e Angelina Mango è stato uno degli argomenti che più ha appassionato il pubblico di Amici durante la passata edizione del talent show.

Il percorso dei due all’interno della scuola si è incrociato più volte. Tra di loro c’era una splendida amicizia, che sembrava potesse trasformarsi anche in qualcos’altro. Il pubblico aveva creato una ship, e la redazione sembrava entusiasta di un eventuale fidanzamento tra i due.

Ma Angelina, fidanzatissima, tendeva a vivere male la situazione. Ora che il programma è finito, Wax ha chiarito una volta per tutte la questione: “Il mio rapporto con gli altri, e soprattutto con Angelina Mango? Quello che c’era lì dentro – e vale anche per Angelina – è diverso. Siamo molto schiacciati, molto forzati a vederci sentire e stare insieme. Quasi costretti, direi. La nostra è stata una convivenza forzata. Appena esci vivi un’utopia, e ti rendi conto di molte cose. La convivenza, o meglio la non convivenza, il non stare accanto ad una persona nella vita reale modifica le cose e perdi i rapporti. E per me è stato così, poi comunque è lavoro. Poi certo che qualche amicizia è nata”.