Capodanno di tensione nella Casa del Grande Fratello. Gli inquilini hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno tra brindisi e balli, ma nel loft di Cinecittà, soprattutto dopo l’ultima puntata andata in onda il 30 dicembre, si respira un’aria tutt’altro che serena.

In particolare, Beatrice Luzzi non sembra in vena di festeggiamenti, ed in più di un’occasione si è isolata dal resto del gruppo. Durante la diretta sul canale 55, l’attrice compare di rado, soprattutto quando i concorrenti ballano durante il dj set di Sergio D’Ottavi.

Ma a catturare l’attenzione dei fan sono state alcune frasi di Letizia Petris durante il cenone. La fotografa, infatti, rivolgendosi ad alcuni coinquilini, ha detto: “Non abboccate, fate finta che lei non esiste”. Parole che non sono passate inosservate, e che hanno scatenato la reazione indignata del popolo social, che ha attaccato Letizia accusandola di voler isolare Beatrice.

Nei giorni scorsi, le due gieffine avevano già litigato. La miccia è esplosa durante le prove per la coreografia di Mary Poppins. “Non sono mai stata trattata così: umiliata, comandata, gestita. In quel modo così sgarbato e autoritario – è sbottata Beatrice -. Non gliela possiamo far passare, è una ragazzina e deve crescere. Deve capire che ci sono dei limiti che non deve oltrepassare. Come si può permettere di comportarsi così con quattro donne adulte, con quattro professioniste? Le voglio bene, ma deve darsi una regolata. È un'egocentrica, prepotente. Non si è regolata. Non è la prima volta che esagera".

Dopo aver criticato Letizia, Beatrice Luzzi ha puntato il dito contro Giuseppe Garibaldi. Se Fiordaliso l'ha invitata a lasciare spazio al concorrente, ormai stremato dalle continue discussioni nella Casa del GF, l'attrice ha rivelato di non avere voglia, almeno per il momento, di riconquistare i rapporti persi: "Non capisce che ci perde lui, non sta meglio se non mi parla".