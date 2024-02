Al Grande Fratello, Vittorio Menozzi ha scoperto che alcuni concorrenti, tra cui Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi e il resto del loro gruppo hanno iniziato a nascondere il cibo.

Il modello ne ha parlato con Beatrice: “Tu apri quello sportello lì e vedi tutto. C’è scritto ‘Anita’… tavolette di cioccolato, l’altro giorno erano spariti gli avocado e ce ne era uno lì. Io ho lasciato tutto li. Non è proprio un bel gesto, come se non dovessero farlo vedere solamente a noi…”. Ovviamente, l’attrice non ci sa: “Ma loro hanno capito che stanno in una casa con tante telecamere e la gente li guarda oppure non l'hanno capito? Visto che di etica non si può parlare io dico un minimo di contegno. Ma veramente? Ma sul serio? Guarda è veramente assurdo”.

Nel corso della serata, Beatrice ha convocato tutti gli inquilini per parlare della questione: “Stiamo parlando del fatto di potersi permettere di nascondere delle cose qua. Secondo me è questo il concetto, non è la Nutella. Il concetto che qualcuno pensa che ci sono delle cose proprie. Non è che siccome è il suo compleanno (l'ultimo è stato di Giuseppe, ndr) allora è sua la roba, è di tutti. Il concetto di nascondere non funziona. Tu lo vuoi tenere per una torta, ci sto, allora lo dici e ci dev'essere il rispetto da parte degli altri di non toccarlo. Dobbiamo educarci a non toccare le cose con la scritta (il nome) non a nasconderle”.

Anita ha replicato: “Il concetto di nascondere è una conseguenza che parte dal fatto che le cose vengono mangiate altrimenti io non nascondo i biscotti se so che li ritrovo”. Meno diplomatica, invece, Perla Vatiero: "Impariamo? Ma mica siamo a scuola". L'ex di Mirko Brunetti ha detto a quelli del suo gruppo di andarsene e loro l'hanno seguita.