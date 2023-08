Un ex protagonista del Grande Fratello ha condiviso sui social una foto che lo vede insieme alla sua ex compagna, confermando di fatto il ritorno di fiamma.

Si tratta di Simone Coccia Colaiuta, concorrente del Grande Fratello 15, che è stato legato all’ex senatrice Stefania Pezzopane per nove anni. Lo scorso aprile, l’ex deputata del Partito Democratico aveva precisato che i motivi della rottura fossero legati alla mancanza di aspettative nel proseguire un progetto di vita di coppia. Dopo dove anni, i due hanno dunque scelto consensualmente di separarsi. Pochi giorni dopo l’annuncio, la Pezzopane è stata ospita di Mara Venier a Domenica In, e ha raccontato tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare per poter stare insieme a Simone. Anche quando quest’ultimo ha partecipato al Grande Fratello, l’opinione pubblica mise in dubbio la loro relazione, tant’è che l’ex deputata entrò nella Casa per mettere a tacere le malelingue.

In un’intervista a Fanpage.it, Colaiuta aveva rivelato di non essere più innamorato di Stefania, aggiungendo che la situazione era diventata “invivibile”: “E’ venuto a mancare l’amore, che si è trasformato in amicizia e abbiamo rispettato questo cambiamento […]. Io non escludo nulla. Come tante coppie che sembravano aver terminato la loro storia d’amore, poi all’improvviso sono tornate insieme. Io non dico che non ci tornerò più, né tantomeno dico che ci tornerò. Certamente siamo rimasti in ottimi rapporti”.

Poi, nella giornata di ieri, Simone ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Stefania, accompagnata dalla didascalia: “Quanto tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”. Con questo post, l’ex gieffino ha lasciato intendere che tra lui e la Pezzopane ci sia stato un ritorno di fiamma? Le cose stanno realmente così?